5 قتلى بهجوم لحزب الله العراقي على متظاهري الناصرية

قتل 5 وأصيب أكثر من 14 عراقيا، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون من مليشيا حزب الله العراقي على مخيمات المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال ضابط برتبة مقدم في قيادة شرطة محافظة ذي قار لـ"العين الإخبارية" إن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع هاجموا خيم المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقوا الرصاص الحي عليهم، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 14 آخرين".

وكشف الضابط "أن المجموعة المسلحة تابعة لمليشيا حزب الله العراق، وتركت ساحة الحبوبي بعد أن أحرقت أكثر من 7 من خيام المتظاهرين"، لافتا إلى أن "المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما يواصل المتظاهرون إطفاء الحرائق بمساعدة فريق الدفاع المدني".

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ومليشيا حزب الله يالعراق تعد أحد أبرز المليشيات المنضوية في مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران بالبلاد، وقتل زعيمها ومؤسسها أبومهدي المهندس مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، فجر الجمعة في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الثلاثاء، أن كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران، تسعى لتنفيذ أجندة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان الجيش الأمريكي شن، الأسبوع الماضي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك، أسفرت عن مقتل 25 مسلحاً.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون "رداً على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلاً".