عادل حمودة يُجيب.. هل تسمح الجامعة العربية لمصر بالتدخل العسكري بليبيا ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة يجيب.. هل تسمح الجامعة العربية لمصر بالتدخل العسكري بليبيا

الأربعاء 8 يناير 2020

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك توترات حدثت في المنطقة أدت لتغير وجهة نظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية، التي تعطي الحق لتركيا لإرسال قوات عسكرية تركية.



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الثلاثاء، أن آخر هذه التطورات هو الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في مصر، لمناقشة الأزمة الليبية.

ولفت إلى أن أجهزة الاستخبارات التركية أخبرت "أردوغان" بأن الجامعة العربية قد تصدر قرارًا بأن مصر لديها حق التدخل العسكري في ليبيا، خلاف أنها قد تتقدم بطلب لمجلس الأمن لحظر الطيران في ليبيا.