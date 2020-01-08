شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل حمودة: تركيا لها تواجد اقتصادي في ليبيا منذ حقبة القذافي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن تركيا لها تواجد اقتصادي في ليبيا منذ حقبة القذافي، ولديها استثمارات بمبالغ ضخمة، وعملاء فى الداخل. وأضاف الكاتب الصحفي، خلال برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، أن أردوغان له ميزانية سرية للإنفاق فى الخارج، لا أحد يعلم عنها شئ، وهناك علاقات بين المرتزقه والجيش النظامي التركي. وتابع “حمودة” تركيا تلعب على المتاجرة بالمليشيات لصالحهم مهما كلفها الأمر.
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