عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة لـ أردوغان متزودهاش

الأربعاء 8 يناير 2020

الخليج 365_سالم أحمد

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، فى رسالته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لتركيا حدود فى التحركات الإقليمية لا يُمكن تعديها، فعلي سبيل المثال تحركات أردوغان فى العراق ومحاولاته فى أثيوبيا والبحر الأحمر.

Advertisements

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، أن أردوغان يُعد لاعباً معروف تحركاته جيداً، ولديه نشوة ولذة فى الانتشار، لكني أوجه رسالتي له “متزودهاش”،

واستكمل “حمودة” المسافة بين تركيا وليبيا 2186 كيلو متر، والتحركات العسكرية التركية ستمر بصعوبات بالغة، حيث تحتاج الطائرات الهبوط مرتين، إلى جانب السيطرة على منطقة لتخزين المعدات وإعادة انتشار القوات، وهذا صعب، نظراً لطبيعة الأراضي الليبية ووجود مساحات شاسعة بين المدن.