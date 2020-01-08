شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل حمودة: قاسم سليماني قاتل وسفاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة: قاسم سليماني قاتل وسفاح الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365_سالم أحمد قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن قاسم سليماني تسبب فى كوارث إنسانية فى الكثير من الدول، وتاريخه لا يحمل أي ذرة من الثقافة، واصفاً سليماني بـ “القاتل والسفاح”.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، أن سليماني يُعد هدف كبير، لافتاً إلى أنه يُسمي قائد فيلق القدس لكنه لم يتجه إلى تحريرها أو زيارتها، مُعللاً تحركات إيران بأنها إرضاء للوجود الداخلي فقط.

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