شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل حمودة: 49 مليون مواطن قتلوا خلال الحروب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادل حمودة: 49 مليون مواطن قتلوا خلال الحروب الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365_سالم أحمد قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن هناك سؤال واضح يُعد مصدر القلق للكثير من المصريين؛ وهو “هل هندخل حرب؟”، مُشيراً إلى أنه قبل خوض أي حرب يكون هناك وسائل سلمية وتفاوضات.

Advertisements وأضاف الكاتب الصحفي، خلال برنامج “مساء dmc”، أن جبهة المنتصرين فى الحرب العالمية الأولي قُتل من بينهم 6 ملايين، إلى جانب الجبهة الأخري 4 ملايين، أم فى الحرب العالمية الثانية فكانت النسبة الأكبر أيضاً لجبهة “المنتصرين”، لافتاً إلى قتل 49 مليون مواطن خلال الحروب.

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