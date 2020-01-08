الرئاسة السورية تعلن إغلاق حسابها على "تويتر"أثناء زيارة بوتن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، إغلاق حسابها على "تويتر"، من قبل إدارة موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع "فيسبوك"، إن "حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على تويتر تعرض للتوقيف من قبل إدارة الموقع أكثر من مرة خلال الفترة الماضية".

وأضاف بيان مقتضب للصفحة أنه "تم إغلاقه نهائيا دون ذكر أي مبرر خلال نشرنا أخبار زيارة الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتن إلى دمشق".

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ونشرت الرئاسة رابطا لحساب جديد بديل للرئاسة على "تويتر".

واعتادت الرئاسة السورية نشر بيانات تفيد بإغلاق حسابها الرسمي على "تويتر"، آخرها في ديسمبر الماضي أثناء بث مقابلة للرئيس بشار الأسد مع محطة تلفزيونية إيطالية.

وزار بوتن دمشق بشكل مفاجئ، الثلاثاء، حيث حيث التقى الأسد وأشاد بالتقدم "الهائل" الذي تحقق في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "خلال محادثاته مع الأسد، لفت بوتن إلى أنه اليوم، يمكن القول بثقة إنه تم اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة أراضيها".