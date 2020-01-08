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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد كلمة السيسي.. عادل حمودة: تساؤلات الرئيس لها ترجمة مؤثرة الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365_سالم أحمد قال الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، تعليقاً على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة الكاتدرائية مساء أمس، إن كلمات الرئيس وتساؤلاته تحوي عواطف ولكن لها ترجمة مؤثرة، مُضيفاً أن قرار الحرب يحتاج إلى بعض الأمور الهامة.

Advertisements وأضاف الكاتب الصحفي، خلال برنامج “مساء dmc” أنه عند اتخاذ قرار لخوض أي حرب لابد من التأكد أننا فى موقف سليم ولا يمكن أن يكون هناك تأثير يُقلق الشعب، ولذلك الرئيس يسعي جاهداً لطمئنة الشعب. وتابع “حودة” قرار الحرب ليس تسليح فقط إنما هناك جبهة داخلية وحرب نفسية وقوة اقتصادية وعلاقات دولية.

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