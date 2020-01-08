عبد المهدي يؤكد تسلمه رسالة من الأميركيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، تسلمه رسالة من الأميركيين الإثنين "موقعة" من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد، تفيد بـ"إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد"، غداة إعلان واشنطن أنها أرسلت من طريق الخطأ.

وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنّها أبلغت العراق "من طريق الخطأ" أنها تعدّ لسحب قواتها من أراضيه.

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وفي رسالة رسمية موجّهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، قال الجيش الأميركي إنّ قوات التحالف التي تقودها واشنطن بصدد "اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق"، وستنفّذ عمليات "إعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضافت الرسالة الموقّعة من الجنرال وليام سيلي الثالث، قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، أن القرار جاء "احتراما لسيادة جمهورية العراق"، مشيرة إلى أنه "ستكون هناك زيادة برحلات الطائرات المروحية داخل وحول المنطقة الخضراء (...) خلال ساعات الليل".