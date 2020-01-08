مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية بجنوب العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أصيب 6 أشخاص على الأقل، مساء الثلاثاء، في هجوم نفذه مسلحون وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ووفقا لمصادرنا، فإن "مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأطلقت النار على محتجين وأحرقت خيامهم".

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وقالت مصادر طبية إن "6 أشخاص حتى الآن أصيبوا في هجوم ساحة الحبوبي".

وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق عن توتر شديد بين متظاهري الناصرية وميليشيات الحشد الشعبي، بعد رفض المحتجين إقامة تشييع رمزي لنائب قائد الميليشيات أبو مهدي المهندس والقيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، اللذين قتلا الجمعة قرب مطار بغداد في عملية أميركية مباغتة.