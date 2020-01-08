الأسكندرية | أوامر عاجلة بإيقاف تنفيذ كافة أعمال البناء الحاجبة لرؤية البحر

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق حى شرق، لإزالة كافة الموانع التى تحجب رؤية البحر، مؤكدا على استمرارية تلك الجولات، وأنه سيقوم بالمرور بشكل دورى، للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات، التى أصدرها على أرض الواقع، وإزالة كافة التعديات التى تحجب رؤية البحر.
حيث أمر المحافظ رئيس حى شرق، بإيقاف تنفيذ كافة أعمال البناء الجديدة التي تتم على الكورنيش والمعيقة لرؤية الشاطئ بمنطقة جليم مع إزالة أية مباني تحجب رؤية البحر، مشددا على فصل التيارالكهربائى عن أعمدة الإنارة كوبرى ستانلى خلال ساعات النهار، على أن تعمل مرة أخرى خلال الفترة المسائية فقط ترشيدا للاستهلاك.
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