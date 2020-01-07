ترامب: لن نترك العراق لإيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه إذا انسحبت قوات بلاده من العراق، "فستترك موطئ قدم أكبر لإيران"، مشددا على أن إيران "ستدفع الثمن إذا أقدمت على أي فعل".
واعتبر الرئيس الأميركي أن انسحاب قواته سيكون "أسوأ ما قد يحدث للعراق"، وأضاف: "العراقيون لا يريدون أن تعبثإيران ببلادهم".
واعتبر الرئيس الأميركي ،في خبر نقلته "سكاي نيوز عربية" أن انسحاب قواته سيكون "أسوأ ما قد يحدث للعراق"، وأضاف: "العراقيون لا يريدون أن تعبثإيران ببلادهم".
ووجه ترامب حديثه للسلطات العراقية، قائلا: "قلناإننا سنفرض عقوبات على العراق إذا لم يتم التعامل معنا باحترام".
وأضاف أن الولايات المتحدة ستخضع للقانون الدولي بشأن استهداف مواقع ثقافية إيرانية.
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أن الرسالة المسربة من الجيش الأميركي إلى العراق، التي أثارت انطباعات بانسحاب أميركي وشيك من البلاد، "لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحركات القوات".
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