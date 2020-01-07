مجلس الوزراء الكويتي يدعو الى الحفاظ على سيادة الوطن وامنه

دعا مجلس الوزراء الكويتي الى ضرورة مواصلة الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الكويت للحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره، وحث المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح الخالد على التزام اليقظة والحذر والاستعداد الجاد لمواجهة كل الاحتمالات والتعاون والتنسيقالمستمر فيما بينها للعمل على الحفاظ على أمن الكويت واستقرارها وتوفير الأمن والطمأنينة وكل الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين والمقيمين.
كما حث مجلس الوزراء المواطنين الكويتيين على تجسيد الوحدة الوطنية وتقديمالعون المطلوب للأجهزة الحكومية لتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على سلامتهم ومصالحهم.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة، متمنيا للدول الشقيقة والصديقة الأمن والاستقرار والازدهار.
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