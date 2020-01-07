خالد بن سلمان يجري محادثات مع ترمب ومسؤولين أميركيين

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، أمس، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. كما التقى نائبُ وزير الدفاع، كلاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين. وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأميركي، والجهود المشتركة للحد من التوترات، وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في ضوء استفزازات النظام الإيراني، وأنشطته المزعزعة للاستقرار. وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، للقيادة الأميركية عن تقديره للشراكة المستمرة 75 عاما بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، مجددا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة، لاستقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.



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