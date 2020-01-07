الجيش الوطني الليبي يتقدم نحو مصراتة

أعلن الجيش الليبي، أمس، أن قواته تقدمت إلى ما بعد مدينة سرت، للسيطرة على مواقع جديدة، وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غربي المدينة.

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، أمس الأول، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

تحرير سرت

كان المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أوضح في مؤتمر صحفي ببنغازي أن «عملية سرت كانت خاطفة وتمت في غضون ثلاث ساعات، وفقاً لخطة عسكرية محكمة بإمرة خليفة حفتر»، مشيراً إلى أن الهجوم على سرت شن من خمسة محاور برية وبحرية، إلى جانب تأمين الإسناد الجوي للعملية.

نحو مصراتة

من جهته، أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.

عودة سرت

وصف محللون سياسيون مدينة سرت بالاستراتيجية لأنها تربط شرق وغرب ليبيا، وكانت تحتلها منذ عام 2011 ميليشيات من داعش، ثم كتائب ميليشيات الوفاق التي طردت الدواعش، إلا أنها تعود الآن بالكامل كمدينة خاضعة للسيادة الليبية.

يعتبر تحرير مدينة سرت من قبضة الميليشيات مفتاحا للسيطرة على كامل ليبيا، نظراً إلى وقوعها بين طبرق شرقا وطرابلس غربا، ولكونها نقطة التقاء كافة ربوع المناطق الليبية، فضلاً عن قربها من موانئ وآبار النفط الثلاثة: البريقة ورأس لانوف والسدرة.

نقطة الاتصال

يرى مراقبون محليون أن المدينة يمكن أن تكون إحدى نقاط الاتصال الرئيسية بالعالم فلديها مطار القرضابية الدولي، كما يتواجد بها ميناء تجاري وتمتلك قاعدة جوية كبيرة هي القرضابية، مشيرين إلى أن سيطرة الجيش الليبي عليها، يعني فعليا قرب دخول طرابلس بشكل كامل.

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رفض تونسي

رفضت رئاسة الجمهورية التونسية بشكل قاطع، أمس، السماح للجيش التركي بإجراء عمليات إنزال عبر الحدود التونسية الليبية.

قالت المتحدثة باسم برئاسة الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، أمس، إنّ تونس ترفض رفضاً قطعياً أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، ‹›وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغيّر››، وتابعت

وعند سؤالها حول إمكانية السماح لتركيا باستخدام أراضي تونس للتدخل عسكرياً في ليبياً، قالت النيفر إنّ «تونس لا يمكن أن تسمح بذلك».

ما أهمية تحرير مدينة سرت؟

تحرير المدينة مفتاح للسيطرة على كامل ليبيا

تقع بين طبرق شرقا وطرابلس غربا، ونقطة التقاء وسطى

قرب المدينة من موانئ وآبار النفط الرئيسية الثلاثة

إحدى نقاط الاتصال الرئيسية بالعالم عبر مطار القرضابية