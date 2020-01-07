ميركل تبحث مع ترامب الوضع في الشرق الأوسط

بحثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن ميركل وترامب تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى حل الصراع فيها. وأضاف زايبرت أن الجانبين اتفقا على استمرار الاتصالات بينهما. اقرأ أيضاً... خالد بن سلمان يبحث مع ترامب التطورات في الشرق الأوسط وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد نهاية الأسبوع الماضي.

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