إسرائيل تبدأ تنفيذ مخطط ضم ومصادرة الأغوار الفلسطينية

عزة عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (القدس المحتلة، رام الله):

بهدوء تام، بدأت إسرائيل أمس تطبيق خطتها لضم الأغوار الفلسطينية ومصادرة أراضيها. وكانت البداية مع نهاية الشهر الماضي عندما أقدمت على مجزرة كبيرة بتدمير 82 منزلاً في صور باهر، ثم بإخطار ملاك 70 منزلاً في بلدة العوجا في أريحا بالهدم، وإعطائهم أسبوعاً واحداً فقط مهلة لتنفيذ القرار.

والمعركة التي تخوضها إسرائيل لضم الأغوار الفلسطينية، متواصلة للاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة من أراضي الأغوار، تمهيداً للاستيلاء عليها وضمها بشكل كامل.

وحذر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، من تهديدات إسرائيل المتكررة بضم الأغوار، معتبراً أن المخطط الأخطر منذ عام 1967.

وقال عساف، إن مخطط ضم الأغوار يشمل مليوناً و260 ألف دونم، وإن الاحتلال بدأ منذ نهاية العام الماضي بهدم المنازل والتهجير الفردي والجماعي كما حدث في صور باهر. وبين أن إسرائيل اليوم لم تعد مضطرة للتبرير، حيث قامت بتعديل قرار الهدم إلى ما يسمى بقرار «الهدم الإداري» بعد قرار المحكمة الإسرائيلية، أي أنها تمنح جيشها قرار الهدم خلال 96 ساعة دون توجيه أي أمر أو إنذار، مشيراً أن الجيش الإسرائيلي تعهد بأنه لم ينفذ هذا القرار في الأماكن الحساسة، إنما في المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

من جانبه، قال مسؤول ملف التجمعات البدوية في مديرية الحكم المحلي في أريحا إسماعيل خرابشة، إن السيطرة على هذه الأراضي تأتي في سياق توسيع مستوطنة «ميفيوت يريحو» القريبة، لتفريغ الأرض من سكانها تحت حجج وذرائع زائفة، موضحاً أن التجمع يضم حوالي 400 شخص، العشرات منهم أصبحوا مشردين في العراء.

كما أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» أقامت 13 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ونفذت 300 عملية هدم في مدينة القدس المحتلة من أصل 686 عملية هدم تمت بكل الأراضي الفلسطينية.

وقال تقرير هيئة الاستيطان خلال تقرير لها إن أكبر عملية هدم تمت منذ بداية الاحتلال في منطقة صور باهر بوادي الحمص، وتم هدم 82 منزلًا مرة واحدة، إضافة إلى هدم 22 منزلاً في مخيم شعفاط بيومٍ واحد.

وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة عضو الكنيست الأسبق، الحاخام المتطرف يهود غليك، أمس المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وقاموا بجولات استفزازية في الساحات وبتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة لإحياء ما يسمى بـ «ذكرى حصار الهيكل» المزعوم، واعتدت الشرطة الإسرائيلية على حراس الأقصى واعتقلت أحدهم.

وبحسب الدعوات التي وزعها المستوطنون، فإن «اتحاد منظمات الهيكل» سينفذ اقتحامات جماعية مصحوبة بمحاضرات يلقيها حاخامات يهود داخل الأقصى في منطقة مصلى باب الرحمة، تتعلق في بناء «الهيكل» المزعوم، إلى جانب تأدية صلوات تلمودية في ساحات الحرم.

وبحسب الرواية التوراتية، وافق أمس، ذكرى «بداية حصار الهيكل المزعوم»، وهو ما يوافق العاشر من شهر «طيفت العبري»، الذي يعتبر «يوم صيام خفيفاً لا يحظر فيه ما يحظر في يوم الغفران».

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان، فإن ما يزيد على 34 ألف مستوطن والطلبة اليهود وعناصر الشرطة والمخابرات اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي.

وأصدرت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي قرارات 355 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، و44 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، 10 قرارات إبعاد عن مدينة القدس، إضافة إلى قرارات تقضي بمنع السفر لشبان، ومنع دخول الضفة الغربية، وتراوحت قرارات الإبعاد بين 3 أيام – 6 أشهر.

وتواصل إسرائيل حملتها التهويدية ضد القدس، خاصة بالقرب من الأقصى عبر عدة مشاريع، منها خطط لإقامة مشاريع تهويدية في بلدة سلوان، وافتتاح مشروع القطار الحديدي التهويدي الذي يربط بين تل أبيب والقدس المحتلة، إضافة إلى المشروع المُعد منذ زمن والمتمثل بإقامة (تلفريك) في القدس يهدف لتهويد الأفق، يسير فوق الأحياء الفلسطينية في القدس وبجوار المسجد الأقصى.

إلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من الشبان، ومصادرة معدات مخرطة بزعم استخدامها في تصنيع وسائل قتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده اعتقلوا 8 شبان بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق بحجة حيازة أسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال شارع نابلس في جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط، واعتقلوا ثلاثة شبان.