ترامب: أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أميركية ساحقة

عواصم (وكالات)

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية بحرم مطار بغداد، الجمعة الماضي، كان يجب أن يستهدف قبل 15 عاماً.

وأضاف، في مقابلة إذاعية مع شبكة محلية «IB Network» أمس، أن «سليماني هو القائد العسكري الفعلي في إيران، وهو إرهابي مسؤول عن قتل الآلاف». وقال إن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، صنف سليماني إرهابياً، إلا أنه لم يفعل شيئاً سوى منح إيران 150 مليار دولار نقداً، في إشارة إلى إبرامه الاتفاق النووي معها. كما كرر تهديده بضرب إيران ضربة قاسية إذا ما استهدفت المصالح الأميركية في المنطقة، قائلاً: «أي رد فعل إيراني سيواجه بقوة أميركية ساحقة».

يذكر أن الرئيس الأميركي كان هدد، الاثنين أيضاً إيران بـ«ثأر كبير» إذا ردّت على مقتل سليماني، قائلاً إنه مستعد لضرب 52 موقعاً إيرانياً، كما لوح بفرض عقوبات جديدة على طهران.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، إن قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني مسؤول عن مجازر في سوريا والعراق، مشدداً على أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم وجدي على أي رد إيراني على مقتل سليماني. وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن كلام وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن مهمة دبلوماسية لسليماني في العراق مجرد أكاذيب، مؤكداً أن إيران لها علاقات بعدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة. وأعرب عن ثقته في أن الضربة التي أودت بحياة سليماني تمت مراجعتها قانونياً قبل التنفيذ. وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الرئيس ترامب كان واضحاً بأن إيران لن تحصل على قنبلة نووية، لافتاً إلى أن مهمة واشنطن هي حماية أرواح الأميركيين وحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح بومبيو أن العقوبات الأميركية جعلت النظام في إيران يعاني.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق أمس، تحذيراً إلى السفن في الممرات المائية في الشرق الأوسط من احتمال فعل إيراني ضد المصالح البحرية الأميركية رداً على مقتل قاسم سليماني. ولا يختلف التحذير كثيراً عن التحذير الأول الذي صدر يوم الجمعة. وقال التحذيران: «لا يزال هناك احتمال حدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأميركية في المنطقة».

في المقابل، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلاً عن قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الأدميرال علي تنكسيري قوله «ننصح الأعداء بمغادرة المنطقة قبل الثأر منهم بشدة». وأضاف أن القوة البحرية للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الإيرانية، وستزيد من جاهزيتها في ظل ظروف المنطقة.