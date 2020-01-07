جونسون يجدد محاولاته لتمرير صفقة البريكست في البرلمان

شادي صلاح الدين (لندن)

جدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محاولاته لتمرير صفقته الخاصة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «البريكست» في البرلمان، حيث عادت الصفقة إلى مجلس العموم واستأنفت الحكومة جهودها لتمريرها.وبدأ النواب، الذين عادوا إلى مقر البرلمان البريطاني أمس، بعد عطلة عيد الميلاد، ثلاثة أيام من النقاش المفصل حول مشروع قانون الانسحاب.

وطرحت أحزاب المعارضة عدداً من التعديلات على التشريع، لكن مع تمتع الحكومة الآن بأغلبية 80 صوتاً في مجلس العموم، من غير المرجح أن تنجح في تمرير هذه التعديلات.وأعرب جونسون عن تصميمه على الوفاء بوعده الخاص في الانتخابات العامة «بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» بحلول 31 يناير الجاري.

وتخطى مشروع قانون الانسحاب بالفعل أول عقبة في مجلس العموم، حيث اجتاز تصويت القراءة الثاني للقانون قبل عيد الميلاد بأغلبية 124 صوتاً. وتريد الحكومة الآن أن تستكمل مراحلها المتبقية في مجلس العموم بنهاية يوم الخميس. ومن المقرر أن ينتقل القانون بعدها إلى مجلس اللوردات في الأسبوع المقبل، مع ثقة الوزراء في إمكانية إقراره عبر البرلمان في الوقت المناسب حتى يتم التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي بحلول نهاية الشهر. ويعني ذلك أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، مع إبرام اتفاق يغطي حقوق المواطنين والحدود الإيرلندية و«فاتورة الطلاق» البريطانية البالغة نحو 30 مليار جنيه استرليني. ويشكل هذا أيضاً بداية فترة انتقالية مدتها 11 شهراً، ستواصل خلالها المملكة المتحدة اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، بينما تجري مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة.وحذرت شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك كبير المفاوضين ميشيل بارنييه، أنه من المحتمل أن يستحيل إكمال الصفقة في هذا الإطار الزمني الضيق. لكن جونسون أكد أنه لن يسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية، مما أثار مخاوف بين أحزاب المعارضة من أن بريطانيا ربما تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة في نهاية العام.

وقدم حزب العمال تعديلاً على مشروع قانون الخروج يفرض على الوزراء السعي لتمديد فترة عامين إلى الفترة الانتقالية، حتى نهاية عام 2023، إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول منتصف يونيو. ولكن بالنظر إلى الأغلبية القوية للحكومة، يبدو أن المحاولة ستكون محكوم عليها بالفشل.

وتتضمن التعديلات الأخرى التي قدمها حزب العمال محاولة لحماية حق الأطفال اللاجئين غير المصحوبين في لم شملهم مع أسرهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتبع القرار الذي اتخذه الوزراء بإلغاء القانون الذي يهدف إلى ضمان عودة الأطفال اللاجئين إلى أسرهم في المملكة المتحدة بعد انتهاء حرية الحركة، في أعقاب فوز المحافظين في الانتخابات. على جانب آخر، وافقت اللجنة التنفيذية لحزب العمال على الإعلان عن الزعيم الجديد للحزب في الرابع من أبريل المقبل، حيث بدأ السباق بالفعل أمس الثلاثاء. ووافقت اللجنة على جدول زمني لانتخاب القيادة. وناقشت ما إذا كان يجب تغيير أي من القواعد في المسابقة التي شهدت انتخاب الزعيم المنتهية ولايته جيرمي كوربين مرتين.

ماكرون يتوقع مفاوضات شاقة مع بريطانيا بشأن أوروبا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستكون شاقة. وعلى هامش اجتماع مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قال ماكرون في باريس أمس، إن لندن تطمح إلى التوصل إلى اتفاق سريع بحلول نهاية 2020 وعليها بالتالي أن تظهر مرونة. وتتولى كرواتيا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى منتصف العام الجاري. وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري من الاتحاد الأوروبي، وفي أعقاب ذلك سيجري الجانبان مفاوضات حول علاقاتهما المستقبلية. وأضاف ماكرون أن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، سيذهب إلى هذه المفاوضات رابط الجأش.

وستكون هناك مرحلة انتقالية بعد الخروج الرسمي للندن من التكتل، وستستمر هذه المرحلة حتى نهاية 2020، حيث لن يتغير شيء في هذه الفترة بالنسبة للمواطنين والشركات. وتنتهج فرنسا سياسة متشددة في ملف الخروج البريطاني.