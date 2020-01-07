حريق هائل يهدد ولايتين في أستراليا

كانبرا (د ب أ)

حذرت سلطات مكافحة النيران في كل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، من أن هناك «حريقا ضخما» بصدد التطور في أنحاء الولايتين على مدار الأيام المقبلة، حيث إن المسافة بين الحرائق في الولايتين لا تزيد حاليا على 10 كيلومترات. وقال شين فيتزسيمونز، المسؤول في هيئة إطفاء الحرائق الريفية إن هناك احتمالا كبيرا أن يندمج حريق كوريونج المندلع في شمال شرق فيكتوريا، عبر الحدود مع النيران المندلعة في جنوب نيو ساوث ويلز في الأيام المقبلة.

وقال جافين فريمان من هيئة مكافحة الحرائق في فيكتوريا، إن رجال الإطفاء يراقبون المنطقة عن كثب، حيث من الممكن أن يحدث حريق كبير ينتشر على مساحة تزيد على نصف مليون هكتار.

وفي جزيرة كنجارو في جنوب أستراليا، قالت حكومة الولاية أمس، إن هناك أكثر من 50 منزلا قد دُمرت حتى الآن في حرائق الغابات التي ما زالت مشتعلة.

من ناحية أخرى، أشارت وزيرة الزراعة بريدجيت ماكنزي أثناء حديث إذاعي أمس، إلى أن خسائر الثروة الحيوانية سوف تتجاوز 100 ألف رأس.