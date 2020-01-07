المجالس التشريعية «الخليجية والعربية»: موافقة برلمان تركيا على التدخل العسكري انتهاك لسيادة ليبيا

أبوظبي (وام)

أعلنت المجالس التشريعية «الخليجية والعربية»، في بيان مشترك لها، رفضها لقرار البرلمان التركي، وموافقته على التدخل العسكري داخل ليبيا. وقال البيان الرباعي المشترك الصادر عن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب: إنه في ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة، التي تشهدها دولة ليبيا الشقيقة، فإننا نؤكد على رفض التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان.

وأشار البيان إلى القلق الشديد إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، معلناً الرفض القاطع والاستنكار الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذي يعد انتهاكاً مرفوضاً لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأعلن البيان الرباعي للبرلمانات «العربية والخليجية»، عن التأييد والدعم والتبني الكامل لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، مجدداً موقف برلمانات الدول الأربع، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، ومؤكداً أن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية.

وطالب البيان المشترك المجتمع الدولي، بالإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.