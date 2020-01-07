الأمم المتحدة تطالب بتجديد تفويض إيصال المساعدات في سوريا

جنيف (أ ف ب)

طالبت الأمم المتحدة أمس، بتجديد التفويض الذي تنتهي مدّته في 10 يناير ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين معتبرةً أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة للوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض عبر الحدود الساري منذ العام 2014 والذي تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً.

وقال ينس ليركي متحدثاً باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف «ليس هناك خطة بديلة، هذه العملية تسمح بمساعدة مئات آلاف الأشخاص ويتم القيام بذلك منذ وقت طويل». وأكد «أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة التي نملكها للوصول إلى الأشخاص المحتاجين، إذاً من الضروري أن نحصل على تجديد الترتيبات التي تسمح باستمرار هذه التصاريح العابرة للحدود».

وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة أرسلت 30 ألف شاحنة محمّلة بمساعدات عبر أربع نقاط عبور حدودية منذ العام 2014.

وأضاف أن «العملية التي تُجرى من تركيا، زادت أكثر من 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع الحاجات الإنسانية». وأوضح أن 4 ملايين شخص يتلقون المساعدة من خلال هذه العملية في الشمال السوري، بينهم 2.7 مليون في شمال غرب سوريا «إدلب ومحيطها» يعتمدون حصراً على تلك العملية للحصول على مساعدة.