خالد بن سلمان يناقش مع ترامب جهود مواجهة التحديات

واشنطن (وكالات) التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الأول، في البيت الأبيض.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ترامب. كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع ترامب، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحث معه التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على «تويتر»: «بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملاً رسالة من سموه، كما بحثت أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية».

وقد التقى الأمير محمد بن سلمان، أمس، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وناقش معه التحديات المشتركة. وقال في تغريدة على «تويتر»: «التقيت وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين».

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