ترامب: انسحابنا من العراق «أسوأ ما قد يحدث»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن انسحاب القوات الأميركية من العراق سيكون «أسوأ ما قد يحدث» لهذا البلد.

ومن البيت الأبيض أعلن ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن انسحاب الولايات المتحدة الآن سيكون «أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق»، مضيفاً «في توقيت معين سنخرج (...) لكن هذا التوقيت لم يحل بعد». اقرأ أيضاً... وزير الدفاع الأميركي: قواتنا لن تغادر العراق

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