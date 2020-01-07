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عبد المهدي يؤكد تسلمه رسالة انسحاب الأميركيين من العراق

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أعلن رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تسلمه رسالة من الأميركيين الاثنين "موقعة" من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد وتفيد بـ"إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد".
وأكد عبد المهدي أنها كانت "رسالة رسمية في السياق الطبيعي (...) ليست ورقة وقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة".

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وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنّ الرسالة عبارة عن "مسودّة" وإرسالها تم عن طريق الخطأ.

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