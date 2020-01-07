أعلن رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، تسلمه رسالة من الأميركيين الاثنين "موقعة" من قائد العمليات العسكرية الأميركية في البلاد وتفيد بـ"إعادة التموضع بهدف الانسحاب من البلاد".
وأكد عبد المهدي أنها كانت "رسالة رسمية في السياق الطبيعي (...) ليست ورقة وقعت من الطابعة أو أتت بالصدفة".
اقرأ أيضاً... واشنطن: قرار الانسحاب من العراق "مسودة" أرسلت "بالخطأ"
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنّ الرسالة عبارة عن "مسودّة" وإرسالها تم عن طريق الخطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يؤكد تسلمه رسالة انسحاب الأميركيين من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.