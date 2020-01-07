فنلندا: تقليص ساعات العمل.. والسبب “عائلي”!!

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة، سانا مارين، أنها ستسمح للموظفين والعمال بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة، ولفتت إلى أنها ستقدم جدول عمل مرن في البلاد يتضمن العمل 4 أيام في الأسبوع، وخفض ساعات العمل إلى 6 فقط.
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وأوضحت مارين، أنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم، وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة، مثل الثقافة
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