فنلندا: تقليص ساعات العمل.. والسبب “عائلي”!!

أعلنت رئيسة وزراء ​فنلندا​ الجديدة، سانا مارين، أنها ستسمح للموظفين والعمال بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة، ولفتت إلى أنها ستقدم جدول عمل مرن في البلاد يتضمن العمل 4 أيام في الأسبوع، وخفض ​ساعات العمل​ إلى 6 فقط.

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وأوضحت مارين، أنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم، وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة، مثل الثقافة