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اليونان: الاتفاق الموقع بين حكومة السراج وتركيا "غير قانوني"

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قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتفاق الموقع بين حكومة فايز السراج وتركيا غير قانوني.

ويذكر أن أضاف ميتسوتاكيس، أنه يجب إنشاء تحالف السلام والأمن لمحاربة أي تهديد يهدف إلى زعزعة الاستقرار.


كما أشاد رئيس الوزراء اليوناني بإقرار قانون شراكة الطاقة والأمن لشرق المتوسط ​​في الولايات المتحدة وتوقيعه من قبل اليونان وقبرص، معربا عن أمله في "أن تكون تركيا قد بدأت في الشعور بالعزلة الدولية".

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وكانت تركيا قد وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

ويمثل الاتفاق، الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

ودانت دول عدة الاتفاق البحري الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق، بينها اليونان وقبرص لأنه يعطي أنقرة سيادة على مناطق شاسعة في شرق البحر المتوسط الغني بالموارد النفطية.

وبعد توقيع الاتفاق أكدت الحكومة التركية أنها ستمنع أي عملية استكشاف للنفط لا تحظى بموافقتها.

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