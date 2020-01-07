كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: الاتفاق الموقع بين حكومة السراج وتركيا "غير قانوني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن أضاف ميتسوتاكيس، أنه يجب إنشاء تحالف السلام والأمن لمحاربة أي تهديد يهدف إلى زعزعة الاستقرار.
كما أشاد رئيس الوزراء اليوناني بإقرار قانون شراكة الطاقة والأمن لشرق المتوسط في الولايات المتحدة وتوقيعه من قبل اليونان وقبرص، معربا عن أمله في "أن تكون تركيا قد بدأت في الشعور بالعزلة الدولية".
وكانت تركيا قد وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
ويمثل الاتفاق، الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
وبعد توقيع الاتفاق أكدت الحكومة التركية أنها ستمنع أي عملية استكشاف للنفط لا تحظى بموافقتها.