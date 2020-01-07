اليونان: الاتفاق الموقع بين حكومة السراج وتركيا "غير قانوني"

قال رئيس الوزراء اليوناني،

الاتفاق الموقع بين حكومة فايز السراج وتركيا غير قانوني.

كما أشاد رئيس الوزراء اليوناني بإقرار قانون شراكة الطاقة والأمن لشرق المتوسط ​​في الولايات المتحدة وتوقيعه من قبل اليونان وقبرص، معربا عن أمله في "أن تكون تركيا قد بدأت في الشعور بالعزلة الدولية".

ويذكر أن أضاف ميتسوتاكيس، أنه يجب إنشاء تحالف السلام والأمن لمحاربة أي تهديد يهدف إلى زعزعة الاستقرار.

وكانت تركيا قد وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.

ويمثل الاتفاق، الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.