كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إذا انسحبنا من العراق فسنترك موطئ قدم أكبر لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن انسحاب الولايات المتحدة الآن من العراق سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق، فستترك موطئ قدم أكبر لإيران.

وقال ترامب، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن أمريكا مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها، و

سنخضع للقانون الدولي بشأن استهداف مواقع ثقافية إيرانية.

وأضاف أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأمريكية.

ويذكر أن اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اغتيال سليماني في بغداد، "كان يجب أن يتم قبل عدة سنوات"، لأنه "كان مسؤولا عن قتل الملايين".

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وقال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، الثلاثاء، إن بلاده لن تسحب قواتها العسكرية من العراق في الوقت الراهن، ولا يوجد أي تغير في سياسة واشنطن تخص هذا الشأن.

وأمس الإثنين، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.

وقال مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية "إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق، إذا أجبر القوات على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء وجود" القوات الأجنبية في البلاد.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.