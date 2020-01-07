كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يأسر 17 مدرعة تركية خلال تحرير مدينة سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الشعب الليبي احتفل بعد تخلصه من الميليشيات بالذبائح، والأغاني، حيث لا يمكن وصف الفرحة، والأهالي استقبلوا القوات استقبال الأبطال.

وأشار "محجوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن القوات الليبية على بعد 85 كيلو من مصراتة، والميليشيات في حالة ارتباك شديدة، منوهًا بأن قوة حماية المطار استسلمت بالكامل.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه تم أسر 17 مدرعة تركية خلال تحرير الجيش الوطني الليبي في مدينة سرت، معلقا: "في ليبيا يتهكمون على المدرعات ويطلقون عليها مدرعات لميس على اعتبار أنها لم تستطع مقاومة ضربات رجال الجيش الليبي".

