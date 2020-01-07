كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند.. محكمة تأمر بإعدام مدانين بقضية إغتصاب مميتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة هندية اليوم الثلاثاء، على أربعة رجال حكم عليهم بالإعدام بتهمة اغتصاب عصابة وقتل امرأة على متن حافلة في نيودلهي، في هجوم أرسل موجات صدمية في جميع أنحاء العالم.

وتم إدانة الرجال الأربعة في عام 2013 باغتصاب وتعذيب وقتل طالبة العلاج الطبيعي البالغة من العمر 23 عامًا، في قضية أثارت احتجاجات كبيرة في الهند.

كما دفع الهجوم الهند إلى سن قوانين جديدة صارمة ضد العنف الجنسي، بما في ذلك عقوبة الإعدام بتهمة الاغتصاب في بعض الحالات، لكن التنفيذ كان ضعيفًا ولم تظهر الهجمات على أي علامات للتراجع.

وفي عام 2017، أيدت المحكمة العليا في الهند أحكام الإعدام ضد الرجال الأربعة.

وفي العامين الأخيرين، رفضت المحكمة العليا طلبات المراجعة المقدمة من المدانين، مما مهد الطريق لإعدامهم.

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كما جاء أمر شنق المدانين الأربعة في 22 يناير، بعد أن طلب آباء الضحية من المحكمة طلب أوامر بالإعدام ضد الرجال الأربعة.

وقالت والدة الضحية، التي لا يمكن ذكر اسمها بموجب القانون الهندي، للصحفيين بعد صدور أمر من المحكمة، لقد خاضنا المعركة القانونية مع الكثير من الصبر لأكثر من سبع سنوات.

وعلي رغم القوانين الصارمة المناهضة للعنف الجنسي، تُغتصب امرأة كل 20 دقيقة في المتوسط في الهند.

ومالت المحاكمات المطولة، التي غالبًا ما تكون نتيجة لعدد أقل من المحاكم والقضاة، إلى تأخير الإدانات، مما يترك الضحايا الفقراء والمحبطين بقليل من المال والصبر لمتابعة القضية.

وتوفيت ضحية اغتصاب تبلغ من العمر 23 عامًا، تم إحراقها على أيدي عصابة من الرجال، من بينهم المغتصبون المزعومون لها، في مستشفى في نيودلهي الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات.

