كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبر: على طهران التفاوض دون شروط مسبقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد إسبر، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، عدم مغادرة العراق وعدم تغيير السياسة الأمريكية.
وأضاف: "نحن لا نسعى لحرب مع إيران، لكننا مستعدون لها إذا بدأها الطرف الآخر، وسنرد بشكل متناسب مع أي خطوة تتخذها إيران".
وأشار إلى أن الأولوية القصوى هى حماية الأمريكيين من التهديدات، و يجب على إيران وقف زعزعة استقرار المنطقة.
وأمس الإثنين، تسلم الرئيس العراقي برهم صالح من الإدارة الأمريكية نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق، الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.
وقال مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية "إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق، في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه بأي قرار كان".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق، إذا أجبر القوات على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء وجود" القوات الأجنبية في البلاد.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.
ووافق البرلمان العراقي، الأحد الماضي، في جلسة استثنائية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما في ذلك القوات الأمريكية.