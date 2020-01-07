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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحراك العراقي" يدعو إلى تظاهرة مليونية.. الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:03 م
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الخليج 365
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وبحسب وكالة "فرانس برس"، تنتشر قوة أميركية في العراق يبلغ عديدها 5200 جندي في العراق ، تعمل على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية العام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
ورفض المتظاهرون التدخلات الأميركية والإيرانية على حد سواء، مرددين هتافات ضدها في شوارع الناصرية والديوانية والكوت والعمارة، جنوب العاصمة. وفي الديوانية، قال احد المتظاهرين "سنقف أمام الاحتلالين الأميركي والإيراني".
وفي كربلاء خرجت تظاهرة طلابية تندد بالتدخل الخارجي وخرق سيادة العراق، وطالبت بإخراج العراق من ساحة تصفية الحسابات الإقليمية.
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