بنحليب رجاوي لموسمين إضافيين

جدد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، عقد لاعبه محمود بنحليب، حيث سيستمر اللاعب مع الفريق الأخضر لموسمين إضافيين.

ونشر الفريق البيضاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مساء اليوم الثلاثاء، صورة لبنحليب أثناء تجديد عقده مع النادي.

وأرفق صورة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، بالتعليق التالي: “توصل نادي الرجاء وبنحليب لاتفاق يقضي بتجديد عقده الاحترافي لموسميين اضافيين إلى غاية 2022”.

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ويأتي تجديد عقد بنحليب الذي تمنى له الفريق الأخضر مسيرة موفقة، بعدما خرج جمال السلامي مدرب الرجاء عقب المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أگادير، بتصريح أكد من خلاله خروج اللاعب من حساباته.

وطالب السلامي حينها من بنحليب بالبحث عن فريق خلال الفترة القادمة، قبل أن يتم تجديد عقده اليوم، وهو ما يدل على طي صفحة الخلاف بين الثنائي.