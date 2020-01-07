جوائز “كاف”.. المنتخب الجزائري أفضل منتخب إفريقي

حصد المنتخب الجزائري لكرة القدم، جائزة أفضل منتخب إفريقي في سنة 2019، وذلك في حفل الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة الغردقة في مصر.

ونال “ثعالب الصحراء” الجائزة، بفضل الأداء الكبير الذي بصموا عليه خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر، والتي توجوا أبطالا لها.

وفاز المنتخب الجزائري باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه الأول عام 1990 بالجزائر، حيث تغلب حينها على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية.

أمام نسخة 2019، حسمها أبناء المدرب جمال بلماضي بهدف دون رد، أمام المنتخب السنغالي، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

من جهته أخرى، تُوج المنتخب الكاميروني لكرة القدم النسوية، بجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء.