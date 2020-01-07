جوائز “كاف”.. حكيمي أفضل لاعب إفريقي صاعد

نال الدولي المغربي أشرف حكيمي، المحترف في صفوف بروسيا دورتموند الألماني، جائزة أفضل لاعب إفريقي صاعد، خلال حفل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم الثلاثاء، بالغردقة في مصر.

وحصد حكيمي الجائزة متفوقا على النيجيري صامويل شيكويزي لاعب نادي فياريال الإسباني، ومواطنه أوسيمين نجم فريق ليل الفرنسي.

وبصم اللاعب المعار من ريال مدريد الإسباني إلى دورتموند، على موسم مميز مع هذا الأخير، حيث قاده إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، بتوقيعه 4 أهداف في دور المجموعات.

وتعد جائزة “كاف”، التتويج الفردي الثالث لحكيمي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظفر بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب عربي شاب، بمدينة دبي الإماراتية، ثم “الأسد الذهبي” لجريدة “المنتخب”.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، يشكل متم الموسم الجاري نهاية فترة إعارته من الريال إلى الفريق الأصفر، إذ أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، يضع حكيمي ضمن خياراته خلال الموسم القادم.