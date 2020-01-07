المنظمة العربية للتربية والثقافة تبدي إستعدادها لدعم اليمن

الثلاثاء 7 يناير 2020

أبدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إستعدادها لدعم اليمن في المجالات الخاصة بها .



جاء ذلك على لسان مدير عام المنظمة الدكتور، محمد ولد أعمر، خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، بسفير اليمن لدى تونس، عبدالناصر باحبيب .

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد أستعرض السفير باحبيب الوضع التربوي والتعليمي والثقافي في بلادنا والآثار السلبية التي خلفتها الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على هذا القطاع .. داعياً المنظمة إلى دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي الهام والمرتبط بمستقبل أجيال اليمن .

ومن جهته أبدى الدكتور محمد، إستعداد المنظمة الكامل لتقديم الدعم للحفاظ على الآثار والمخطوطات اليمنية وتأهيل المختصين في هذا المجال وكذا تقديم أوجه المساعدة اللازمة والضرورية في المجال التربوي كالمساهمة في طباعة الكتاب المدرسي وتوفير المستلزمات الأساسية وإقامة الدورات التدريبية للمختصين وتقديم المنح الدراسية الجامعية، وفق اجندة متكاملة يتقدم بها الجانب اليمني في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم .