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الرئيس تبون يوجه دعوة لأردوغان لزيارة الجزائر

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 7 يناير 2020

وجه الرئيس الجزائري، عبدالعزيز تبون، دعوة رسمية إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من أجل زيارة الجزائر .

 

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن الرئيس تبون وجه دعوة لأردوغان لزيارة الجزائر .

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وأضافت أنها إتفقت مع تركيا لتفادي أي إجراء يزيد من تعكير الأجواء في ليبيا، على حد قولها .

 

وتأتي هذه الدعوة بعد أن إستضاف الرئيس الجزائري، أمس، لقاءاً ضم رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود جاووش لبحث اخر التطورات على الساحة الليبية والقرار التركي بإرسال قوات إلى ليبيا .

 

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