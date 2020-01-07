وزير الدفاع الأمريكي : لا نريد الحرب مع إيران ولكننا مستعدون لها

الثلاثاء 7 يناير 2020

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده لا تريد الحرب مع إيران ولكنها مستعدة لهذه الحرب .



وجدد الوزير الأمريكي أن واشنطن تسعى لخفض تصعيد التوتر مع إيران، وأنها في الوقت نفسه مستعدة لخوض أي حرب قد تندلع مع إيران .

Advertisements

وكشف إسبر عن أن المعلومات الإستخباراتية التي ادت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة في بغداد مقنعة .. لافتاً إلى وجود قواته في العراق ضروري لقتال داعش .

وأشار إسبر إلى أن سليماني كان يجتمع في بغداد للتنسيق لضرب منشآت .

وجاءت تصريحات إسبر على خلفية تهديدات وجهتها إيران إلى واشنطن توعدت فيها بالرد على مقتل سليماني .