شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» يهزم «الأهلي» بثلاثية ويقترب من الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أحرز الهلال هدفين في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على الأهلي ويواصل الاقتراب من صدارة دوري المحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء. ووضع سالم الدوسري الهلال في المقدمة بعد 37 دقيقة لكن عمر السومة عادل النتيجة للأهلي قبل نهاية الشوط الأول. وأعاد بافتيمبي جوميس التفوق للهلال في الشوط الثاني قبل أن يؤكد البديل علي البليهي الانتصار بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة. ويملك الهلال 27 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بنقطتين خلف غريمه التقليدي النصر حامل اللقب وصاحب الصدارة الذي خاض 13 مباراة. ووجهت الهزيمة الثانية على التوالي لطمة قوية لآمال الأهلي في المنافسة على اللقب، وبقي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

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