شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبر»: مستعدون لأي حرب مع إيران والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة تريد خفض التوتر الحالي مع إيران، معبرا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لخوض أي حرب قد تنشب معها.

وقال إسبر، لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء: "نحن لا نتطلع إلى بدء حرب مع إيران لكننا مستعدون لخوضها حتى نهايتها". وأضاف: "ما نود أن نراه هو خفض تصعيد الوضع".