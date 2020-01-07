بوتين للأسد: قطعنا شوطا كبيرا في إعادة بناء الدولة السورية

خلال زيارته لدمشق

دمشق ـ وكالات: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “في سياق محادثاته مع الأسد، أشار الرئيس الروسي إلى أنه يمكن الآن أن يعلن بثقة، قطع مسافة كبيرة تجاه إعادة بناء الدولة السورية، ووحدة أراضيها”. وأضاف: “كما أكد بوتين أيضا إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة بوادر عودة الحياة السلمية إلى شوارع دمشق”.

وذكر أن “الأسد بدوره، شكر بوتين على الزيارة وأعرب عن تقديره لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا”.

واستمع الرئيسان الأسد و بوتين إلى عرض عسكري من قبل قائد القوات الروسية العاملة في سوريا وهنأ الرئيس السوري الضباط والعسكريين الروس بمناسبة الميلاد، وأعرب عن تقديره وتقدير الشعب السوري لما يقدمونه من تضحيات إلى جانب أقرانهم من قوات الجيش السوري.

وذكر الكرملين، أن بوتين تجول في شوارع العاصمة السورية، وسيطوف في عدد من المناطق السورية. وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017. ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015.