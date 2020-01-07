عشرات القتلى والجرحى في تدافع بجنازة سليماني

البرلمان الإيراني يعلن دعما إضافيا لفيلق القدس

طهران ـ عواصم ـ وكالات: أفاد التليفزيون الإيراني بمقتل 35 شخصا في تدافع وقع أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن التدافع تسبب أيضا في إصابة 48 آخرين.وكان رئيس منظمة الطوارئ الإرانية بيرحسين كوليوند أكد سقوط قتلى ومصابين جراء التدافع في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني، جنوب شرق إيران. وشاركت حشود غفيرة في تشييع جنازة سليماني، وقدرت وسائل إعلام إيرانية عدد المشاركين فيها بالملايين.

هذا، وجرت صباح امس في محافظة البصرة العراقية مراسم لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وبقية قتلى القصف الأميركي الذي استهدف فجر الجمعة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وشارك في التشييع الآلاف من كبار المسؤلين والزعامات العشائرية والفصائل المسلحة المنضوية في هيئة الحشد الشعبي والجماهير حاملين أعلام العشائر وأعلام الفصائل المسلحة وصورا للمهندس. وكان الجثمان عاد من إيران بعدما جرت للقتلى اختبارات للحمض النووي ومراسم تشييع طافت عددا من المدن الإيرانية. وأعلنت محافظة البصرة اعتبار الثلاثاء عطلة رسمية لإتاحة الفرصة أمام الأهالي للمشاركة الواسعة في مراسم التشييع.

من جهة أخرى، أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني تخصيص دعم إضافي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وذلك خلال جلسة للبرلمان امس. ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد أعلن لاريجاني تخصيص 200 مليون يورو (225 مليون دولار) لتعزيز البنية الدفاعية لقوات فيلق القدس عبر الاستقطاع من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية خلال الشهرين المتبقيين من السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس).

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