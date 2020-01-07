واشنطن تبدأ في إعداد العقوبات على العراق..وتعتزم إنشاء مطار لطائرات (بي 52) بـ(عين الأسد)

في السياسة 8 يناير,2020 نسخة للطباعة

نفت وجود خطط لسحب قواتها

ـ بغداد تطالب مجلس الأمن بإدانة الضربة الأميركية

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: أفاد تقرير إخباري بأن مسؤولين بارزين بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأوا صياغة العقوبات التي هدد ترامب بفرضها إذا ما مضى العراق في توجهه لطرد القوات الأميركية. في حين كشف مصدر أمني بمحافظة الأنبار العراقية عن عزم القوات الأميركية إنشاء مطار لطائرات بي 52 القاصفة العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غرب المحافظة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” أمس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة والبيت الأبيض ربما سيكون لهما دور بارز إذا ما تم تطبيق العقوبات، واصفة هذه الخطوة بأنها “غير عادية تماما مع حليف أجنبي أمضت الولايات المتحدة في دعمها ما يقرب من عقدين وأنفقت مئات المليارات من الدولارات “. وأكد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات لا تزال أولية، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات.وقال أحد المسؤولين إن الخطة تتضمن الانتظار “لفترة قصيرة على الأقل” بشأن فرض العقوبات لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون لطرد القوات الأميركية.وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات ستكون من نوع العقوبات الاقتصادية التي يمكن أن يستخدمها البيت الأبيض لمحاولة عزل ومعاقبة أي شخص أو كيان أو حكومة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض البيت الأبيض عقوبات تمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية. وتجدر الإشارة إلى أن منع أي شخص أو كيان من التعاطي مع الاقتصاد والقطاع المالي في الولايات المتحدة يمكن أن يمثل عقوبة شديدة للغاية.وهدد ترامب أمس بفرض عقوبات على العراق بعدما صوت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

من جهة أخرى، كشف مصدر أمني بمحافظة الأنبار العراقية عن عزم القوات الأميركية إنشاء مطار لطائرات بي 52 القاصفة العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غرب المحافظة.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر القول إن “القوات الأميركية تعتزم إنشاء مطار دولي عملاق وذات مواصفات عالمية لطائرات بي 52 العملاقة في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غرب محافظة الأنبار”. وأشار إلى “قيام القوات الأميركية المتمركزة داخل مبنى القاعدة بعمليات توسيع لبنى المطار من جهة ناحية كبيسة”. وقال المصدر إن “القوات الأميركية قامت بوضع سياج على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات احترازية تمهيدا للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في غضون الفترة القليلة المقبلة”. ولم يتضح على الفور ما إذا كان للقرار علاقة بالتوترات المتصاعدة الأخيرة.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قال مساء أمس الاول إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لسحب قواتها من العراق. وتأتي تصريحات إسبر ردا على تقارير أشارت إلى أن القيادة الأميركية في العراق قد أخبرت نظيرتها العراقية بوجود خطط لسحب القوات الأميركية من العراق. وأضاف إسبر في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون):” ليس هناك قرار على الإطلاق بمغادرة العراق، موضحا “لم نعلن عن أي خطط للمغادرة”. وأفادت العديد من وسائل الإعلام عن رسالة غير موقعة يزعم أنها جاءت من القائد الأميركي في العراق لإعلام العراقيين بخطط الجيش الأميركي للاستعداد لـ “التحرك المستمر” خارج العراق. وجاء في الرسالة أن الخطوة جاءت بناءً على قرار صادر من البرلمان العراقي يطالب القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، بمغادرة العراق. وتابع إسبر قائلا إنه إنه لا يعرف من أين جاءت هذه الرسالة، لكنه قال إنه قرأها ووصفها بأنها “لا تتفق مع ما نحن فيه الآن”. وبعد فترة وجيزة من تصريحات إسبر، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي في تصريحات للصحفيين في البنتاجون إنه سمع من قائد القيادة المركزية الأميركية ، كينيث ماكنزي ، الذي أخبره بأن الرسالة عبارة عن مسودة يتم توزيعها للحصول على آراء بشأنها، بما في ذلك من العراقيين. كما أوضح ميلي إن الخطاب ناقش إعادة تمركز القوات وليس الانسحاب.على صعيد متصل، طالب العراق مجلس الأمن الدولي، بإدانة الضربة الأميركية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في بغداد. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي ذلك الطلب كي “لا تسود شريعة الغاب على العلاقات الدولية”. وقال السفير العراقي في الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، إن الغارة الأميركية “تشكل اعتداء على شعب العراق وحكومته، وانتهاكا صارخا للشروط التي تحكم وجود القوات الأميركية في العراق، والمنطقة والعالم”. وأضاف السفير أن العراق يطلب من المجلس “الاضطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي، والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي”.ولم يطلب السفير العراقي في الرسالة بشكل صريح، عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث المستجدات الأخيرة. ولا يشغل العراق مقعدا في مجلس الأمن، لكن يمكنه أن يطلب عقد جلسة للمجلس بواسطة إحدى دول المجلس الأعضاء.