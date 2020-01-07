الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء التدخل الخارجي في ليبيا

في السياسة 8 يناير,2020 نسخة للطباعة

تونس ترفض السماح للجيش التركي باستخدام أراضيها

نيويورك ـ وكالات: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الدول التي تدعم الفصائل المتناحرة في ليبيا إلى “كف أيديها”. وقال سلامة خلال إفادة بمجلس الأمن: “كفوا أيديكم عن ليبيا، حيث إنها تعاني كثيرا من التدخل الأجنبي بطرق مختلفة”. تصريحات سلامة جاءت بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا بدأت بإرسال قوات إلى ليبيا. وتدعم أنقرة حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج في العاصمة طرابلس. وتتصارع هذه الحكومة مع ما تعراف بـ”قوات شرق ليبيا” بقيادة خليفة حفتر. وقال سلامة: “هناك أسلحة كافية في ليبيا، وهم (الليبيون) لا يحتاجون إلى أسلحة إضافية، هناك عدد كاف من المرتزقة، لذلك توقفوا عن إرسال المرتزقة، وهذا هو الحال حاليا بالنسبة لمئات وربما آلاف ممن يتوافدون على ليبيا “. وقال المبعوث الأممي للصحفيين أيضا إن بلدا يدعم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر ربما يكون مسؤولا عن الهجوم المميت على أكاديمية عسكرية في طرابلس مما أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل. وذكر مجلس الأمن في بيان عقب إفادة سلامة أنه قلق جراء التصعيد الأخير في القتال بليبيا. وأوضح البيان أن المجلس يعيد التأكيد على الحاجة إلى الامتثال إلى حظر الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة ووقف التدخل الخارجي.

على صعيد متصل، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة رشیدة النیفر أن بلادها ترفض “بشكل قطعي” استخدام أراضیھا من أي طرف للتدخل في الصراع اللیبي. وقالت النیفر، في تصریح مع إذاعة “موزاییك” التونسیة، أن “تونس ترفض رفضا قطعیا أي تدخل أجنبي في لیبیا بما في ذلك التدخل التركي، وھو موقف تونس منذ الأول ولم ولن یتغیر”. وفي ردھا على سؤال حول السماح لتركیا باستخدام الأراضي التونسیة للتدخل عسكریا في لیبیا، شددت النیفر على أن “تونس لا یمكن أن تسمح بذلك وأن جواب الرئیس التونسي قیس سعید كان صریحا للرئیس التركي رجب طیب أردوغان خلال زیارته الأخیرة لتونس”. وأضافت أن “سیادة أي شبر من التراب التونسي لیست محل مساومة”، مشیرة إلى أن المشاورات لا تزال جاریة بشأن إمكانیة مشاركة تونس في مؤتمر برلین حول لیبیا، ونافیة وجود أي رفض لمشاركة تونس في ھذا المؤتمر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال أمس الاول الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا. ونقلت وكالة “رويترز” عن جاويش أوغلو قوله: “ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك”.