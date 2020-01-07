سيئول تنشر بطارية صواريخ باتريوت بالقرب من المكتب الرئاسي

قالت إنها تأمل في زيارة كيم قريبا

سيئول ـ وكالات: ذكرت مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية أنه تم نشر بطارية صواريخ باتريوت، في جبال “بوك أك سان” بالقرب من المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، من أجل اعتراض الصواريخ

الباليستية وغيرها. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” بأن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود لتحسين الدفاع عن المنشآت الرئيسية في سيئول وضواحيها، مثل المكتب الرئاسي، من التهديدات المحتملة من كوريا

الشمالية. ويعتقد أن البطارية مسلحة بصواريخ PAC-2 و PAC-3 المصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ على ارتفاع منخفض يتراوح بين 20 و40 كيلومترا. وقالت المصادر الحكومية ،التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن بطارية صواريخ باتريوت كانت نشرت في المناطق الجنوبية في الماضي.

من جانبه، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إين، عن أمله فى أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كوريا الجنوبية ،وذلك في خطاب بمناسبة العام الجديد تم بثه امس الثلاثاء . وقال مون: “نحن في أمس الحاجة إلى طرق عملية لتعزيز التعاون بين الكوريتين”. كما قال: “إنه اتفاق بين قادة الكوريتين ووعد للمجتمع الدولي”.

وأضاف مون أنه يتعين على الدولتين بذل جهود مشتركة لتهيئة الظروف لزيارة كيم لكوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصل إليه مع كيم خلال قمتهما في بيونجيانج في سبتمبر 2018 . ووافق كيم على زيارة سيئول في ذلك الوقت.

ومنذ القمة غير الناجحة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2019 في فيتنام، تعثرت محادثات نزع السلاح النووي، ولم تتقدم المحادثات حول العلاقات بين الكوريتين. وفي محاولة لإيجاد طريقة جديدة للتعاون مع الشمال، اقترح مون ضرورة متابعة الكوريتين خططهما لإنشاء شبكة للسكك الحديدية والعمل على إضافة المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.