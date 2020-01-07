ترامب: مستعدون لأي رد إيراني محتمل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالرد بقوة على إيران حال قيامها بأي رد فعل نتيجة استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة تعقبت تحركات وخطط سليماني لفترة طويلة، موضحا أن سليماني كان يخطط لشن هجوم كبير يستهدف المصالح الأمريكية.

وأضاف ترامب أن استهداف سليماني، الذي كان مرافقا لمؤسس كتائب حزب الله العراقية، أنقذ الكثير من الأرواح.

وفيما يخص سحب القوات الأمريكية من العراق، أكد ترامب أن القرار سينفذ في وقت ما وليس الآن، وتابع قائلا "إذا غادرنا العراق فإننا سنترك بذلك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا هناك".

ووافق البرلمان العراقي، الأحد الماضي، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

Advertisements

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وبعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء وجود" القوات الأجنبية في البلاد، هدد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه.

وأمر ترامب، فجر الجمعة الماضية، بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني، ما دفع عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.