إسبر: وجودنا في المنطقة للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا

قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، الثلاثاء، إن بلاده لن تسحب قواتها العسكرية من العراق في الوقت الراهن، ولا يوجد أي تغير في سياسة واشنطن تخص هذا الشأن.

وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي، أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط للدفاع عن مصالح واشنطن ولكن للدفاع عن الحلفاء أيضاً.



وتعهد وزير الدفاع الأمريكي بعدم التهاون مع أي هجمات تستهدف الأمريكيين، مؤكداً أن الخطوات التالية ستعتمد على رد فعل إيران، وتابع قائلاً: "نراقب الوضع حالياً عن كثب".

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وأوضح إسبر أن استهداف قاسم سليماني جاء بعد التأكد من تخطيطه لشن هجمات على المصالح الأمريكية في غضون أيام وليس أسابيع.

وأكد إسبر أن واشنطن تسعى لحل دبلوماسي مع إيران، لكن ينبغي على طهران خفض التصعيد، مشدداً على أهمية توجيه إيران رسالة واضحة بأنها مستعدة لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني، ما دفع عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.