السودان يغلق مؤسسات وكيانات إخوانية جديدة

أعلنت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان بالسودان، الثلاثاء، رسميا حل وغلق ومراجعة جمعيات وكيانات وشركات تابعة للتنظيم الإرهابي ومصادرة أموالها.

وقال نائب رئيس لجنة التمكين عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، في حديث صحفي، "إن القرارات شملت حل النقابات واتحاد أصحاب العمل، وإحدى الجمعيات ومصادرة أصولها، فضلاً عن مراجعة جامعة أفريقيا العالمية، واستلام دار حزب المؤتمر الوطني لنظام الرئيس المعزول عمر البشير".

وأضاف الفكي "تم الحجز على حسابات وأصول قناة الشروق، وقناة طيبة، وحجز أصول صحيفتي الرأي العام والسوداني"، موضحا أن "العاملين بهذه المؤسسات لن يتضرروا".

Advertisements

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" "إن قوة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى مقر صحيفتي السوداني والرأي العام، بالإضافة إلى قناة الشروق وطيبة، واستلمت مقارها".

وأقر مجلسا السيادة والوزراء في السودان، الخميس الماضي، قانونا جديدا يهدف إلى تفكيك نظام الإخوان وإنهاء سيطرته على مفاصل الدولة، الذي استمر لـ30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وأجاز المجلسان هذا القانون بحكم أنهما يتوليان -بنص الوثيقة الدستورية- مهمة تشريع القوانين إلى حين تشكيل البرلمان، وهو المستوى المكمل لهياكل السلطة الانتقالية في السودان، والذي لم يشكل حتى الآن بسبب اتفاق مع الحركات المتمردة يقضي بتأجيله لحين تحقيق السلام في البلاد.

وقضى القانون الذي جاء تحت مسمى "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين" والذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، بحل حزب "المؤتمر الوطني"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته لصالح الخزينة العامة، مع حل الواجهات النقابية والمهنية التابعة له.