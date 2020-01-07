جونسون وأردوغان: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي إن على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية وإنه لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي.
وقالت إيران يوم الأحد إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي بالتخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية في العراق الأسبوع الماضي.
وقال بيان صدر من مكتب جونسون ”بحث الزعيمان الوضع في العراق بعد مقتل قاسم سليماني واتفقا على ضرورة التهدئة وإيجاد سبيل دبلوماسي لحل الأزمة الحالية“.
وأضاف ”اتفقا على عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي وضرورة التزامها بشروط الاتفاق النووي“.
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