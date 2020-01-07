المملكة المغربية: نرفض أي تدخل عسكري أجنبي في الملف الليبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
أعلنت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، رفضها لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريح صحفي على هامش حفل افتتاح جمهورية غامبيا قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة جنوب المغرب، إن التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع في ليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي في البلاد، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن في المنطقة المغاربية برمتها.
وشدد بوريطة، وفق ما أكدته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، معتبرًا أن حل النزاع ”لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، في إطار المصلحة العليا لليبيا والشعب الليبي“.
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